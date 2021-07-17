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كروكيه يهزم سموحة في الدورة المجمعة

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كروكيه الزمالك يهزم سموحة في الدورة المجمعة كروكيه يهزم سموحة في الدورة المجمعة

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فاز فريق الكروكيه بنادي على سموحة بالجولة الرابعة بالدورة السداسية المجمعة لحسم الدوري بثلاثية مقابل هدفين.

وشارك في المباراة: زوجى رجال أحمد نصر وخالد كامل وفردى سيدات أمانى حسن وماهيتاب محمد وزوجى مختلط منال خضير ومحمد طه وفردى رجال ياسر سيد. وأقيمت المباراة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وأعرب أحمد ميهوب المدير الفنى لفريق الكروكيه عن سعادته بعد الفوز على غريمه سموحة.. مشددا على أنه يأمل في التتويج بلقب الدورة المجمعة.

ويتربع الفريق على قمة المجموعة. ويواجه فريق الكروكيه، نادى الصيد بالجولة الخامسة الأسبوع بعد المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك

المصرى اليوم

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