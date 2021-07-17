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وسط صدمة للجماهير المصرية لخوض المنتخب الأوليمبي لكرة القدم ثاني مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020 أمام نظيره الأرجنتيني عند التاسعة والنصف صباح يوم الأحد، وهو اليوم المحدد ليكون أول يوم عمل رسمي وذلك بعد إجازة طويلة استمرت لأكثر من 10 أيام وليكون موعد المباراة مع أول يوم للعمل الرسمي في الدولة.

مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2020

أثار موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره الأرجنتيني، جدلا بين المشجعين بعد تحديد موعد المباراة بشكل رسمي؛ وسفر البعثة إلى طوكيو للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020.

وازداد بحث محبي ومتابعي كرة القدم المصرية خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد مباريات أولمبياد طوكيو 2020، من أجل الحرص على متابعتها خصوصا أن الجماهير المصرية تمتلك طموحا كبيرا في رؤية منتخبها في الأدوار النهائية لبطولة أولمبياد طوكيو 2020، إلا أن الصدمة أصابتهم بسبب موعد مباريات البطولة الغريب.

موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2020

وتقرر إقامة المباراة صباح يوم الأحد، وهو اليوم المحدد ليكون أول يوم عمل رسمي بعد إجازة طويلة استمرت لأكثر من 10 أيام وليكون موعد المباراة مع أول يوم للعمل الرسمي.

يذكر أن المنتخب الأوليمبي المصري يلتقي أمام نظيره الإسباني يوم الخميس 22 يوليو الجاري عند التاسعة والنصف صباحا وهو موعد لم يجد أي تعارض مع الجماهير المصرية لكون المباراة تأتي وسط إجازات المصريين بمناسبة عيد الأضحى، ثم يلتقي منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مبارياته أمام منتخب أستراليا عند الواحدة ظهر يوم 28 من الشهر نفسه.

قائمة تشكيل المنتخب المصري لـ أولمبياد طوكيو 2020

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

اما الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

مصر والأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2020

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

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