أزمة بين وزارة الرياضة والجبلاية بسبب اللائحة

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أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابًا إلى اللجنة الثلاثية المكلفة برئاسة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، للاستفسار عن مصير لائحة اتحاد الكرة التي اعتمدتها الجمعية العمومية في نوفمبر الماضى، والتأكيد على عدم تسلم الوزارة أي نسخة من اللائحة لاعتمادها، وذلك بعد الشكوى التي أرسلها عدد من الأندية إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للتظلم من تأخير اعتماد الوزارة اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك بناءً على ما أبلغه لهم أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية.

وتسببت اللائحة في زيادة حالة التوتر بين الوزارة واللجنة الثلاثية، خاصة أن أحمد مجاهد تعمّد تجاهل الرد على خطاب الوزارة وسافر إلى المغرب لحضور نهائى البطولة الإفريقية بين الأهلى وكايزر تشيفز، دون الرد، وهو ما اعتبرته الوزارة مماطلة لتفويت الرد قبل انتهاء ولاية اللجنة الثلاثية نهاية الشهر الجارى في ظل وجود إجازة طويلة.