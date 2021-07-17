أخبار عاجلة

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع -
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم -
نادي سينما الشباب يعرض فيلم «التجربة» بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية -
فاوتشي: لقاحات كورونا فعّالة ضد التحوّرات -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة -
فرص الأمطار والمواقع المتأثرة بالغبار في توقعات "الحصيني" لطقس الإثنين -
كوريا الجنوبية تسجّل 1219 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة بمصر -
إندونيسيا تسجل 37284 إصابة و1808 وفيات بكورونا -
كورونا.. البرازيل تقترب من 20 مليون إصابة بالفيروس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أزمة بين وزارة الرياضة والجبلاية بسبب اللائحة

Print
أزمة بين وزارة الرياضة والجبلاية بسبب اللائحة أزمة بين وزارة الرياضة والجبلاية بسبب اللائحة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابًا إلى اللجنة الثلاثية المكلفة برئاسة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، للاستفسار عن مصير لائحة اتحاد الكرة التي اعتمدتها الجمعية العمومية في نوفمبر الماضى، والتأكيد على عدم تسلم الوزارة أي نسخة من اللائحة لاعتمادها، وذلك بعد الشكوى التي أرسلها عدد من الأندية إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للتظلم من تأخير اعتماد الوزارة اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك بناءً على ما أبلغه لهم أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية.

وتسببت اللائحة في زيادة حالة التوتر بين الوزارة واللجنة الثلاثية، خاصة أن أحمد مجاهد تعمّد تجاهل الرد على خطاب الوزارة وسافر إلى المغرب لحضور نهائى البطولة الإفريقية بين الأهلى وكايزر تشيفز، دون الرد، وهو ما اعتبرته الوزارة مماطلة لتفويت الرد قبل انتهاء ولاية اللجنة الثلاثية نهاية الشهر الجارى في ظل وجود إجازة طويلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

أغاني التسعينيات تسيطر على حفل «ديسكو مصر» في ساقية الصاوي

حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع

حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة ترتفع لـ45 هذا الأسبوع

طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم

طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء اليوم

نادي سينما الشباب يعرض فيلم «التجربة» بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية

نادي سينما الشباب يعرض فيلم «التجربة» بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية