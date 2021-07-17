غريب: جئنا لليابان لتكرار إنجاز 1964.. وسنتجاوز مجموعة الموت

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حرص موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على أجراء حوار صحفي مع شوقى غريب المدير الفني للمنتخب نشره الموقع الرسمي للفيفا والذى تضمن أن شوقى غريب صاحب أروع انجاز عالمي للفريق المصري عندما قاد منتخب تحت 20 سنة إلى برونزية كأس العالم فضلا عن مشاركتة في الحصول على ثلاثية تاريخية في كأس الأمم الأفريقية مع حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وقتها.

وحمل التقرير الصحفي عنوان مدرب فريق تحت 23 عامًا يأمل في تحقيق إنجاز جديد لطوكيو بعد 57 عامًا.

وقال: ستكون هناك حالة خاصة عندما تنطلق مصر إلى منافسات كرة القدم الأولمبية للرجال في طوكيو، بعدما سبق وشارك الفراعنة في نفس البطولة في نفس المدينة في عام 1964، والذى نجح وقتها شباب الفراعنة الحصول على المركز الرابع محققا أفضل أداء له في المسابقة.

وتابع التقرير: وشاء القدر أن تعود مصر إلى طوكيو بعد 57 عامًا، وسيكون الرجل المكلف بالإشراف على حملتها هو المدرب المصري المخضرم شوقي غريب، وهو عضو رئيسي في الجهاز الفني للفريق الأول خلال العصر الذهبي من 2006 إلى 2010.

وقال شوقى غريب خلال حواره: هدفنا هو الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، خاصة وأن أفضل نتيجة حققناها في هذه البطولة جاءت في طوكيو عام 1964، عندما احتلنا المركز الرابع. لدينا فريق قوي، استعد جيدًا للأولمبياد واستفاد من جميع الموارد المتاحة، من قبل كل من الدولة واتحاد كرة القدم لدينا، نجد أنفسنا في مجموعة صعبة لذا من الصعب للغاية عمل أي تنبؤات، على الرغم من ذلك، هدفنا هو تجاوز دور المجموعات والذهاب إلى أبعد ما يمكن.

وشدد غريب على صعوبة المجموعة الثالثة وقال:

«لدينا مجموعة صعبة، لا تشمل فريقي فقط كأبطال إفريقيا، ولكن أيضًا بطلة أمريكا الجنوبية الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا، التي احتلت المركز الثالث في كأس آسيا.»

مضيفا: علينا أن نأخذ في الاعتبار أن الفرق المعنية سوف تتغير كثيرًا، خاصة بعد تأجيل البطولة لمدة عام. عامل العمر سيلعب أيضًا دورًا كبيرًا، ولكن وفقًا للقوائم الحالية، ستلعب جميع الفرق في سيكون لدى طوكيو فرق مأهولة بشكل مثير للإعجاب. وستكون المهمة صعبة بالنسبة للفرق الأربعة حيث يوجد القليل جدًا بيننا، ومن هنا تأتي صعوبة وضع أي تنبؤات.

من ناحية أخرى يتوجة رباعى الأهلى محمد الشناوى واكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر مساء غدا إلى اليابان للحاق ببعثة المنتخب بعد خوض الأهلى مباراته امام كايزر شيفز في نهائي البطولة الأفريقية.