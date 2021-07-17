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يبدأ صباح غدا «الأحد» المنتخب الوطني الأوليمبي أول تدريباته في اليابان استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 ضمن المجموعة التي تضم منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

كانت بعثة المنتخب وصلت إلى طوكيو في رحلة استغرقت 12 ساعة طيران أعقبها خضوع جميع أفراد البعثة إلى إجراءات احترازية لمدة 4 ساعات تخللها إجراء مسحة طبية، ثبت من خلالها سلامة جميع أفراد البعثة، وقضى أفراد البعثة ليلة قبل التوجه إلى مدينة سابورو والتى تستضيف منافسات المجموعة الثالثة لكرة القدم.

ووضح على وجوه اللاعبين وأفراد الجهاز الفني حالة من الإصرار والحماس ورغبتهم في تحقيق نتائج تاريخيه ورفع علم مصر على منصات التتويج.