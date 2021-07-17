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صحة القليوبية تستعد لعيد الأضحى بمنع الإجازات وزيادة الأسرة وأسطوانات الأكسجين وغرفة طوارئ

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صحة القليوبية تستعد لعيد الأضحى بمنع الإجازات وزيادة الأسرة وأسطوانات الأكسجين وغرفة طوارئ صحة القليوبية تستعد لعيد الأضحى بمنع الإجازات وزيادة الأسرة وأسطوانات الأكسجين وغرفة طوارئ

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أعلن الدكتورخالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في القليوبية رفع درجة الإستعداد بجميع مستشفيات المحافظة استعدادا لعيد الأضحى المبارك مع الإستمرار برفع درجة الاستعداد بشأن كما قرر منع أجازات مديري المستشفيات وضرورة تواجدهم بالعمل طوال أيام العيد.

قالت الدكتورة أميمة محمد عباس مدير عام الطب العلاجي أن خطة المديرية تتمثل في مضاعفة أعداد الأطقم العاملة طوال 24 ساعة من الأطباء والتمريض وباقي العاملين بأقسام الطواريء مع زيادة عدد الاستشاريين والإخصائيين خاصة في تخصصات الجراحة والعظام والتخدير والباطنة والرعاية المركزة مع زيادة عدد أسرة الطواريء عن طريق توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية في ظل وجود أطباء وتمريض مدربين على أعمال الإنعاش القلب الرئوي والتعامل مع الحالات الحرجة.

أضاف الدكتور محمد جمال مديرإدارةالمستشفيات أن جميع الأدوية والمستلزمات متوفرة بكميات إضافية مع تواجد صيدلي على مدار الساعة وتوافر أكياس الدم من الفصائل المختلفة وبكميات مناسبة كذا توافر اسطوانات الأكسجين وتوافر الإنارة البديلة ومستلزمات التشغيل بكفاءة عالية .

وأكد الدكتور نبيل قطب مدير أقسام الكلى إستعداد مراكز الغسيل الكلوى وتوافر مستلزمات جلسات الغسيل للمرضى المقرر لهم جلسات غسيل خلال أيام العيد مشيرا إلى ان غرفة الطواريء بالمديرية تعمل على مدار اليوم والليلة ومتابعة تواجد النوبتجيات بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة وجاهزية تلقي البلاغات عن أي حالة طارئة مع سرعة اتخاذ اللازم

وقالت الدكتورة ابتسام طارف مدير إدارة الحميات جاهزية مستشفيات الحميات تحسباً لأي طاريء مع عمل نوبتجيات ٢٤ ساعة وتوفير الأعداد الكافية من الأطباء والفنيين والأدوية والمستلزمات وتوفير احتياطي من التحاليل.

المصرى اليوم

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