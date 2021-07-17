«صحة الإسكندرية»: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى

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أعلن الدكتور سعيد السقعان،وكيل أول وزارة الصحة بالاسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات التابعة للمديرية، بداية من غدا الأحد ولحين انتهاء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك وانتهاء الأجازات.

وقال أن الاستعدادات تشمل زيادة أعداد الأطقم الطبية وخاصة بأقسام الطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بكميات مضاعفة، والتأكد من توافر المياه وصلاحية مولدات الكهرباء، مع تجهيز أربع فرق طبية للانتشار السريع للتدخل فورا في حالة تعرض إحدى المستشفيات لضغط غير عادي من الحالات المرضية لا قدر الله، مشيرا أنه تم تأجيل العمليات غير الطارئة لبعد العيد مع إخلاء 30% من أسرة المستشفيات تحسبا لأى طارئ.

وأضاف «السقعان»، في تصريحات صحفية السبت، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بدأت حملات المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة خاصة أماكن تصنيع وبيع وحفظ اللحوم ومنتجاتها للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم تسرب أي منتجات غير صالحة للاستهلاك إلى السوق استغلالا للطلب المرتفع في فترة الأعياد، كما قامت إدارة صحة البيئة بتكثيف حملات لسحب عينات من محطات المياه وحمامات السباحة مع تكثيف المرور على المجازر للتأكد من النظافة واستيفاء الاشتراطات الصحية .

وأوضح وكيل الوزارة أن خطة الطوارئ خلال العيد تشمل التنسيق مع مرفق الإسعاف للدفع بسيارات مجهزة تتمركز في المنتزهات وأماكن التجمعات وساحات الصلاة بالمحافظة علاوة على أماكن التمركز الثابتة على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة اسعاف، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث، كما تشمل الخطة التنسيق مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة ومركز الخدمات الطارئة 137 النداء الآلى لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة..

وأكد أن غرفة الطوارئ برئاسة وكيل الوزارة تعمل على مدار الساعة بديوان المديرية، وتضم وكيلا للمديرية للشئون العلاجية والوقائية وقيادات المديرية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والتأكد من سرعة وجودة الخدمة الطبية وخاصة في حالة الحوادث والحالات الطارئة وحل أي مشكلة على الفور حرصا على تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.