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أعلن المنتخب السعودى الاوليمبي جاهزيته للاولمبياد والظهور بصورة مميزة ومشرفة.

وقال سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودى إن منتخب بلاده جاهز لتحقيق مفاجأة والتأهل للدور التالى على حساب منتخبات البرازيل وألمانيا وكوديفوار.

وتابع: نعلم جيدا أننا في مجموعة الموت ولكن لاعبي المملكة قادرون على تحقيق المستحيل.

وكانت بعثة المنتخب السعودي قد وصلت للعاصمة اليابانية طوكيو، أمس الأول الجمعة، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

ويشارك الأخضر في الأولمبياد للمرة الثالثة، بعد ظهوره الأول في دورة لوس أنجلوس 1984، وحضوره بدورة أتلانتا 1996.

وقال غريب، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للجنة الأولمبية السعودية: «شرف كبير لنا التأهل للأولمبياد وخدمة الوطن، وكل شخص يتمنى نفسه مكاننا لخدمة وطنه، ونحن في أتم الجاهزية للمشاركة في الاستحقاق الأولمبي».

من جانبه، علق عبدالإله العمري مدافع المنتخب السعودي الأولمبي، بقوله: «مجموعتنا قوية، لكننا لم نصل إلى أولمبياد طوكيو 2020 إلا لأننا بنفس المستوى».

وأتم: «وصلنا لنهائي البطولة الآسيوية وكنا نسعى للفوز بها، ولكن التوفيق لم يحالفنا وحصدنا الوصافة، وسوف نظهر بصورة مميزة في الأولمبياد بإذن الله».