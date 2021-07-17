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رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى بمركز إسنا جنوب الأقصر

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رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى بمركز إسنا جنوب الأقصر رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى بمركز إسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر برفع درجة الاستعداد على مستوى جميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

وترأس إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اجتماعاً اليوم بحضور نواب رئيس مركز ومدينة إسنا ورؤساء القرى. وناقش خلال الاجتماع عدد من الموضوعات من أبرزها رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بمختلف القطاعات والمرافق العامة ومنع الإجازات لجميع القيادات التنفيذية ونواب رئيس المدينة ورؤساء القرى بما يضمن تيسير العمل وتشكيل غرفة عمليات وربطها بمقر المركز وعمل نوبتجيات طوال الـ24 ساعة لتلقي أي بلاغات أو شكاوى من الموطنين والعمل على حلها لتوفير سبل الحياة للمواطنين .

كما تم مناقشة ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بإجراءات التعامل مع ، والمتضمنة غلق الحدائق والمتنزهات العامة، وأيضا التنسيق مع إدارة بإعداد حملات يومية على المحلات والاسواق ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أي مخلفات .

كما تم التشديد على الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك وعدم الذبح في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين. و تكثيف حملات الرصد والمتابعة خاصة خلال فترة إجازة العيد للتصدي بكل حسم وحزم لمخالفات البناء ومواجهة أي شكل من أشكال التعديات بالبناء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وأيضا الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع العامة والداخلية.

المصرى اليوم

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