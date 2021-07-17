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محافظ المنيا: حملات لمتابعة المجازر ورفع تراكمات القمامة وصيانة أعمدة الإنارة وإزالة التعديات

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محافظ المنيا: حملات لمتابعة المجازر ورفع تراكمات القمامة وصيانة أعمدة الإنارة وإزالة التعديات محافظ المنيا: حملات لمتابعة المجازر ورفع تراكمات القمامة وصيانة أعمدة الإنارة وإزالة التعديات

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تواصل استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف الحملات المتابعة الميدانية، ورفع كفاءة منظومة النظافة، ومتابعة الحالة العامة للمجازر، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، بالإضافة لرصد حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة المستجد.

وجه المحافظ، جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المجازر – أماكن عرض وبيع اللحوم -المخابز-المستشفيات العامة والمركزية -الوحدات الصحية الأسواق -الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع التي تلبى احتياجات المواطنين ، استعدادً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة، من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وانتظام العمل بالمشروعات بالقرى والأحياء.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال رفع تراكمات القمامة بقرية عطف حيدر التابعة للمركز، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حملة لرفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بحي شمال وجنوب المركز، ونفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أعمال النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بحي شرق المركز و بقريتي بني صامت والناصرية.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز سمالوط ، أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة، حيث تم تنفيذ الأعمال بحي جنوب وغرب المركز، كما تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص بقرية طحا الاعمدة، وتابعت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، الحالة العامة للمجازر تمهيداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، للتأكد من جاهزيتها، كما تم إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقريتي صفط الغربية وطوخ الخيل، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية اطنيه التابعة للمركز.

المصرى اليوم

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