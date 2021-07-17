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منتخب ألمانيا الأوليمبي يتعرض للعنصرية وينسحب من ودية هندوراس

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منتخب ألمانيا الأوليمبي يتعرض للعنصرية وينسحب من ودية هندوراس منتخب ألمانيا الأوليمبي يتعرض للعنصرية وينسحب من ودية هندوراس

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تسببت إساءة عنصرية في توقف مباراة ودية للمنتخب الأولمبي الألماني، اليوم السبت، استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك قبل خمس دقائق من نهايتها.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر «تويتر»، أن المدافع جوردان تورونارايجا تعرض لإساءات عنصرية من قبل منافس، خلال المباراة أمام هندوراس في مدينة واكاياما اليابانية.

وغادر لاعبو الألماني أرضية الملعب بشكل جماعي، عندما كان الفريقان متعادلين 1/1.

وأقيمت المباراة، التي تشكل آخر اختبار للمنتخب الأولمبي الألماني الذي يدربه شتيفان كونتز قبل الأولمبياد، دون جماهير.

وقال كونتز: «إذا تعرض أحد لاعبينا لإساءات عنصرية، فإن مواصلة اللعب لا تشكل خيارا بالنسبة لنا».

المصرى اليوم

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