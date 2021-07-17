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وفاة رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة في نويبع

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وفاة رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة في نويبع وفاة رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة في نويبع

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أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء وفاة أحمد الحسينى أحمد قاسم رئيس لجنة بلال بن رباح لامتحانات الثانوية العامة بمدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء نتيجة أزمة قلبية حادة دخل على إثرها المستشفى، خلال تواجده للعمل كرئيس لجنة مدرسة بلال بن رباح الثانوية المشتركة بمدينة نويبع. وكان قد تعرض لأزمة صحية فور وصوله اللجنة يوم الخميس الماضي.

وتلقى اللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء بلاغًا من مستشفى الطور العام يفيد بوفاة أحمد الحسيني رئيس لجنة مدرسة بلال بن رباح الثانوية التابعة لمدينة نويبع، داخل مستشفى العزل بالطور وتبين أنه من محافظة السويس.

وفي نفس السياق، قدم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، التعازي لأسرة الفقيد، وقال إن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء قرر توفير سيارة؛ تمهيدًا لنقله إلى أسرته بمحافظة السويس.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن الراحل كان يعمل معلما أول للغة العربية بمدرسة جمال عبدالناصر بمحافظة جنوب سيناء، ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق.

المصرى اليوم

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