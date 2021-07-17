بيت الزكاة المصري يساهم في تنمية وسط سيناء وتوفير حياة كريمة

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يساهم بيت الزكاة والصدقات المصرى التابع للأزهر الشريف في تنمية وسط سيناء، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والمشرف على بيت الزكاة والصدقات المصري.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على مساهمة بيت الزكاة في اقامة عدد من المشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء ( وخاصة وسط سيناء)، وافق فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والمشرف على بيت الزكاة والصدقات المصرى على اقامة عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة من بينها: تطوير قريتين ودراسة امكانية الاستفادة من مياه السيول بالمحافظة باستخدامها في الرى والزراعة والاستخدامات الأخرى، علاوة على توفير حياة كريمة للأهالى .

وأشار المحافظ إلى قيام لجنة من بيت الزكاة والصدقات المصرى بزيارة المحافظة ومعاينة منطقة وسط سيناء لبحث إمكانية إقامة المشروعات التنموية المقررة، وضمت اللجنة كل من: الدكتور أحمد طارق أمين عام مساعد بيت الزكاة والصدقات المصرى، حاتم سعد مدير مشروعات بيت الزكاة والصدقات المصرى، وأحمد مالك مدير المكتب الفنى لبيت الزكاة والصدقات المصرى.. حيث التقت اللجنة مع كل من: أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل.. بحضور كل من: المهندس عاطف عبيد مطر وكيل وزارة الزراعة، المهندس عبدالرحمن أسامة ممثلا عن مديرية الرى والموارد المائية، ومحمد العقباوى من ديوان عام المحافظة.. إلى جانب رئيسى قريتى أم شيحان والغرقدة وبعض أهالى القريتين.

وافقت اللجنة على تطوير قريتين برفع كفاءتهما والنهوض بالمرافق الخدمية بهما لتوفير حياة كريمة للأهالى، وبحثت اللجنة أيضا امكانية الاستفادة من مياه السيول بالمحافظة، وذلك عن طريق الاستفادة من مياه السيول المخزنة خلف سد الروافعة في رى وزراعة مساحات جديدة من الأراضى وتوفير المياه اللازمة للاستخدامات المنزلية، وكذا انشاء مزرعة سمكية في المنطقة لتوفير فرص عمل انتاجية لأهالى المنطقة.. علاوة على زيارة قريتى ( أم شيحان والغرقدة ) المقرر تطويرهما لتحديد الأسلوب الأمثل لرفع كفاءة الخدمات والمرافق وتوفير حياة كريمة للأهالى .

ومن جانبه أشار سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، إلى اقامة عدد من المشروعات بتمويل من بيت الزكاة والصدقات المصرى التابع للأزهر الشريف، وتشمل: انشاء عدد ٢٥ منزلا بتجمع الشياحة ملحقا بها مشغل فتيات وورش تدريبية ومسجد ودار ضيافة.. إلى جانب انشاء محطة لتحلية المياه ببئر 7 وبعض المرافق والخدمات.

ومن جهة أخرى، يجرى استكمال المشروعات لتنمية منطقة وسط سيناء بتمويل بيت الزكاة والصدقات المصرى التابع للأزهر الشريف، علاوة على اقامة العديد من المشروعات الأخرى في مختلف مجالات التنمية والممولة من الخطط الاستثمارية بالمحافظة لتنمية وسط سيناء وتوفير حياة كريمة لأهلها .