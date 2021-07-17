سامح الشاذلي رئيسًا للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بالتزكية

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سامح الشاذلي رئيسا للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بالتزكية أغلق الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم وقد تقدم سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص وعضو مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للإنقاذ بأوراق ترشحه للدورة الانتخابية 2021/2024 في اليوم الأول لفتح باب الترشح لمنصب الرئاسة.

وحتى غلق باب الترشح عصر اليوم لم يتقدم أي منافس للشاذلي على ذلك المقعد لصعوبة المنافسة مع ذلك العملاق وذلك لما يتمتع به الشاذلي من حضور قوي بجميع الاتحادات الدولية والعربية والإفريقية وهو ما ينم عن خبرة كبيرة في مجال الغوص والإنقاذ. وستجرى انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ على العضوية فقط حيث تقدم للترشح عدد (٩) مرشحين من العدد المطلوب وهو (٧) أعضاء فقط.

ومن الجدير بالذكر بأن الشاذلي يخوض انتخابات الاتحاد الدولي للغوص CMAS خلال الفترة من 25-28 أكتوبر 2021 على أرض الكنانة بأروع مدن العالم شرم الشيخ التي تستضيف اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ. ونجح الشاذلي في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي للغوص في استضافة تلك الاجتماعات والتى يعقبها منافسات النهائي الذهبي لكأس العالم للسباحة بالزعانف خلال الفترة من 3-8 نوفمبر 2021.