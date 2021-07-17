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إنفلونزا الطيور تنتشر في دولة أفريقية

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إنفلونزا الطيور تنتشر في دولة أفريقية إنفلونزا الطيور تنتشر في دولة أفريقية

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أعدمت غانا، السبت، 4500 دجاجة وفرضت قيوداً على نقل الدواجن بعد اكتشاف نفوق ما يقرب من 6000 طائر بسبب فيروس إنفلونزا الطيور «إتش5 إن1» شديد العدوى.


وقال باتريك أباكي، مدير الخدمات البيطرية لـ«رويترز» إن منشأ تلك الطيور كان في 7 مزارع بأقاليم أكرا الكبرى والأوسط وفولتا حيث جرى حظر نقل الدواجن.

وأضاف أن غانا أوقفت أيضاً واردات الدواجن من توجو والنيجر وبوركينا فاسو ونيجيريا وموريتانيا والسنغال كإجراء احترازي.

وأعدمت توجو في يونيو الماضي آلاف الطيور لمواجهة تفشي «إتش5 إن1». وتعد هذه الحالات رابع تفشٍ لإنفلونزا الطيور في غانا منذ عام 2015.

المصرى اليوم

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