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عقل موسيماني.. كيف يفكر المدرب الجنوب إفريقي في مواجهة كايزر تشيفز بنهائي إفريقيا؟

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عقل موسيماني.. كيف يفكر المدرب الجنوب إفريقي في مواجهة كايزر تشيفز بنهائي إفريقيا؟ عقل موسيماني.. كيف يفكر المدرب الجنوب إفريقي في مواجهة كايزر تشيفز بنهائي إفريقيا؟

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يلتقي الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مساء اليوم السبت، في المباراة المقرر إقامتها على استاد محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء في المغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – على معلول

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – ديانج- حسين الشحات – محمد مجدي «أفشة»

الهجوم: محمد شريف

التشكيل المتوقع لكايزر تشيفز أمام الأهلي

حراسة المرمى: دانييل أكبي

الدفاع: سيابونجا نجيزانا – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو

الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – ياجان ساسمان

الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – لياندرو كاسترو

مباراة مصيرية تنتظر موسيماني

في الأغلب فإن المدير الفني الجنوب إفريقي للأهلي سيفضل البداية الهادئة والاحتفاظ بالكرة أطول وقت ممكن مع الاعتماد على الكرات الطولية المباغتة في ظهر دفاع كايزر تشيفز، إضافة للتأمين الدفاعي وذلك بوجود حمدي فتحي كليبرو من وسط الملعب، لتقديم المساندة الدفاعية والهجومية لكل لخط الدفاع ووسط الملعب وتحرير على معلول، للعب كجناح أيسر على أن يتحرك أيمن أشرف لتوفير الحماية الدفاعية لمعلول.

وسيمنح موسيماني الحرية الأكبر للثنائي محمد مجدي قفشة وعمرو السولية لتقديم الدعم الهجومي لمحمد شريف وحسين الشحات أو طاهر محمد طاهر أيا كان الذي سيبدأ المباراة من الثنائي.

كما اعتاد موسيماني الاهتمام بالكرات الثابتة في المباريات الكبرى والتي عادة ما تحسم تلك المباريات، فمن المتوقع أن نرى اهتماما كبيرا من قبل لاعبي الاهلي بتنفيذ تلك الكرات خاصة أنها من نقاط الضعف الواضحة في كايزر تشيفز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

4 قنوات مفتوحة بث مباشر الناقلة لقاء الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري إفريقيا وهي:

1- قناة CRTV الكاميرون خلال القمر الصناعي Yahsat S2 E

تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وأيضًا على القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 12883 ترميز 27500 أفقي.

2- قناة RTB بدولة بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E على تردد 10804 ترميز 29000 وعمودي، وأيضًا على القمر الصناعي

Eutelsat 9 E تردد 11800 ترميز 27500 عمودي.

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3- قناة ORTB التابعة لدولة بنين على القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 أفقي، وأيضًا على القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي.

4- قناة Sport Klub التابعة لدولة صربيا على ترددات، Eutelsat 16°E 11678 H 30000- وEutelsat 16°E 11678 H 30000 و- Eutelsat 16°E- 11512 H 30000

بالاضافة إلى قناة beIN Sports على نايل سات على تردد11054 معدل الترميز 27500-2/3.

المصرى اليوم

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