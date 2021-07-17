تباين في آراء طلاب الثانوية العامة بالدقهلية حول امتحان الكيمياء (صور وفيديو)

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تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة القسم العلمى فى الدقهلية حول امتحان الكيمياء حيث أكد عدد من الطلاب أن الامتحان ضم 50 سؤالا شملت المنهج كله وبه أجزاء تحتاج لتفكير لكنه فى مستوى الطالب المتوسط وفوق المتوسط ، بينما اشتكى عدد كبير من الطلاب من طول الامتحان والذى يحتاج أكثر من ثلاث ساعات لحله بالإضافة لوجود أجواء كبيرة تتعدى 20 سؤالا غامضة ومحورة وتحتاج لتفكير طويل .

واشتكت الطالبات من وقت الامتحان الذى لايتناسب مع عدد الأسئلة مؤكدين أن كل سؤال يحتاج لوقت كبير للتفكير والحل وأن 50 سؤالا كان كثيرا جدا وأن الوقت لايكفى سوى 30 سؤال فقط .

كما اشتكت الطالبات بمدرسة الثانوية بنات الجديدة فى المنصورة من ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود مراوح داخل اللجان مما تسبب فى سقوط بعضهم مغشيا عليه بسبب الحر بالإضافة لعدم قدرتهمن على التفكير السليم فى ظل ارتفاع درجات الحرارة .

وعلى الصعيد نفسه، أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم فى الدقهلية عدم تلق غرفة عمليات الثانوية العامة أى شكاوى من امتحان الكيمياء .