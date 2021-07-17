أخبار عاجلة

فاوتشي: لقاحات كورونا فعّالة ضد التحوّرات -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة -
فرص الأمطار والمواقع المتأثرة بالغبار في توقعات "الحصيني" لطقس الإثنين -
كوريا الجنوبية تسجّل 1219 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة بمصر -
إندونيسيا تسجل 37284 إصابة و1808 وفيات بكورونا -
كورونا.. البرازيل تقترب من 20 مليون إصابة بالفيروس -
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة -
صحة شمال سيناء تستعد للحملة القومية لشلل الأطفال -
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تودع منافسات الكياك من الدور ربع النهائي -
أولمبياد طوكيو 2020.. إيناس خورشيد تودع منافسات المصارعة من دور الـ16 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تباين في آراء طلاب الثانوية العامة بالدقهلية حول امتحان الكيمياء (صور وفيديو)

Print
تباين في آراء طلاب الثانوية العامة بالدقهلية حول امتحان الكيمياء (صور وفيديو) تباين في آراء طلاب الثانوية العامة بالدقهلية حول امتحان الكيمياء (صور وفيديو)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة القسم العلمى فى الدقهلية حول امتحان الكيمياء حيث أكد عدد من الطلاب أن الامتحان ضم 50 سؤالا شملت المنهج كله وبه أجزاء تحتاج لتفكير لكنه فى مستوى الطالب المتوسط وفوق المتوسط ، بينما اشتكى عدد كبير من الطلاب من طول الامتحان والذى يحتاج أكثر من ثلاث ساعات لحله بالإضافة لوجود أجواء كبيرة تتعدى 20 سؤالا غامضة ومحورة وتحتاج لتفكير طويل .

واشتكت الطالبات من وقت الامتحان الذى لايتناسب مع عدد الأسئلة مؤكدين أن كل سؤال يحتاج لوقت كبير للتفكير والحل وأن 50 سؤالا كان كثيرا جدا وأن الوقت لايكفى سوى 30 سؤال فقط .

كما اشتكت الطالبات بمدرسة الثانوية بنات الجديدة فى المنصورة من ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود مراوح داخل اللجان مما تسبب فى سقوط بعضهم مغشيا عليه بسبب الحر بالإضافة لعدم قدرتهمن على التفكير السليم فى ظل ارتفاع درجات الحرارة .

وعلى الصعيد نفسه، أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم فى الدقهلية عدم تلق غرفة عمليات الثانوية العامة أى شكاوى من امتحان الكيمياء .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة شمال سيناء تستعد للحملة القومية لشلل الأطفال

صحة شمال سيناء تستعد للحملة القومية لشلل الأطفال

أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تودع منافسات الكياك من الدور ربع النهائي

أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تودع منافسات الكياك من الدور ربع النهائي

أولمبياد طوكيو 2020.. إيناس خورشيد تودع منافسات المصارعة من دور الـ16

أولمبياد طوكيو 2020.. إيناس خورشيد تودع منافسات المصارعة من دور الـ16

المطربة سمر تتعرض لحادث مروع.. أصيبت بكسر في الذراع وشرخ بالظهر

المطربة سمر تتعرض لحادث مروع.. أصيبت بكسر في الذراع وشرخ بالظهر