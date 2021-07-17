الجامعات الأهلية الجديدة .. كل ما تريد معرفته عن خطوات التسجيل واختبارات القبول والتنسيق

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء الدراسة هذا العام في 4 جامعات أهلية وهي الملك سلمان والجلالة والتي بدأت بها الدراسة من العام الماضي، بالإضافة إلى جامعة العلمين الدولية الأهلية الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة.

وتقبل الجامعات الأهلية الجديدة طلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة المصرية والعربية والأجنبية من داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

ويرصد «المصري اليوم» كل ما تريد معرفته عن كيفية القبول والبرامج واختبارات القبول:

• يسمح للطالب المصري الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة العام الحالي والعام السابق.

• يسمح للطالب الوافد الحاصل على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال الأعوام الخمس السابقة، والتقدم عن طريق إدارة الوافدين.

• جامعة الملك سلمان الدولية تقبل الدبلومات في تخصصات التمريض والصناعات التكنولوجية والزراعة والسياحة والضيافة.

خطوات التقدم للتسجيل في البرامج المطروحة في الجامعات المصرية الاهلية للعام الجامعي 2021/2022م

• التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلي وعدم استخدام التليفون المحمول لضمان نجاح عملية التسجيل.

• من قام بالتسجيل المبكر على موقع إحدى الجامعات المصرية الأهلية، عليه مراجعة وتحديث واستكمال بيانات التسجيل بالدخول بالبريد الإلكتروني (اسم المستخدم) وبالرقم القومي (كلمة المرور). وعليه إعادة تحديد واختيار كلمة مرور جديدة له.

• يستطيع الطالب المسجل لأول مرة أو الذي سجل من قبل، بتحديث بياناته وتعديل الرغبات حتى موعد انتهاء التسجيل (وسيعلن عنه في حينه).

• يجب أن يكون البريد الإلكتروني للطالب مفعل وصالح للاستخدام قبل البدء في خطوات التسجيل، حيث أنه هو الوسيلة الأساسية للتواصل مع الطالب.

• لا يمكن تكرار أي من البريد الإلكتروني أو الرقم القومي الخاص بالطالب في بيانات التسجيل حيث أنها بيانات مميزة لكل طالب.

• يتم إدخال جميع الارقام بعد تحويل لوحة المفاتيح للكتابة باللغة الإنجليزية.

• الطالب مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.

• تأكد من كتابة الاسم والرقم القومي كما هو وارد بشهادة الميلاد.

• يجب الاحتفاظ بكلمة السر وعدم إفشائها لأي شخص حتى لا يتم تعديل بياناتك دون علمك.

• يحق للطالب التسجيل في عدد يصل إلى 20 رغبة، وتكون كل رغبة محددة باسم الجامعة واسم البرنامج طبقا لما هو موضح في الملف المرفق pdf (أضغط هنا).

• سيتم مراجعة أوراق الطلاب المرفوعة على الموقع، ومراجعتها بشكل مبدئي، وسيتعرض الطالب الذي يرسل بيانات غير صحيحة للمحاسبة القانونية.

اختبارات القبول

• لتسهيل عملية اختبارات القبول النظرية تم تقسيم المجالات وبرامجها المختلفة على خمسة قطاعات رئيسية (قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية، قطاع العلوم الأساسية، قطاع العلوم الطبية والصحية، قطاع الدراسات الإنسانية، قطاع الفنون).

• بالإضافة إلى اختبارات القبول، تحتاج برامج قطاع الفنون وبرامج العمارة إلى اختبارات قدرات، تعقد بالجامعات.

• يحق للطالب التسجيل لاختبارات القبول في أكثر قطاع.

• بعد إتمام عملية التسجيل، سيتم تحديد القطاعات التي يجب أن يتقدم الطالب لاختبارات القبول بها، ويحدد له القيمة المطلوب سدادها، وتوجيهه لكيفية التسديد إلكترونيا.

• يسدد الطالب مبلغ 750 جنيها عن التسجيل لدخول اختبار القبول للقطاع الأول، و500 جنيها للتسجيل لدخول اختبار القبول لأي قطاع آخر.

• التسجيل لاختبار القبول لأي قطاع، تتيح للطالب تسجيل رغبته في أي برنامج مدرج تحت هذا القطاع.

• في حالة الاستقرار على رغبات الطالب وبالتالي الارتباط باختبارات قبول محددة، يتم تسديد الرسوم المطلوبة، ولو قام الطالب بعد ذلك بتعديل الرغبات فلن يكون لذلك تأثير على إلغاء رغبات برامج مدرجة بقطاع محدد سددت رسوم الاختبار له، أما إذا أراد إضافة برامج لرغبات جديدة في قطاع جديد فعليه تسديدها.

• بالنسبة للطالب الذي سدد رسوم اختبارات بعد تسجيله المبكر، فإنه سيتم اعتبار ما تم تسديده في حساب المطلوب سداده.

• اختبارات القبول في مستوى الطالب المتوسط في الثانوية العامة.

• سيتم عقد اختبارين لكل طالب: الاول في المعلومات العامة التحصيلية القطاعية، والثاني في التفكير النقدي (critical thinking).

• ويكون للطالب المسجل في اختبارات أكثر من قطاع، أن يتم حضوره اختبارات تلك القطاعات.

• يتم عقد اختبارات القبول في مراكز اختبارات إلكترونية بالجامعات المصرية، يتم تحديدها بأقرب مركز للمحافظة التي ينتمي لها الطالب.

• يتم إرسال تفاصيل حول الاختبار ومكان وموعد انعقاده لكل طالب على البريد الإلكتروني.

• يقوم الطلاب الحاصلين على شهادات معادلة بتسليم نسخة ورقية من شهاداتهم على المسؤول المتواجد في قاعة الاختبار.

• يمكن إجراء الاختبارات (online) للطلاب المقيمين خارج جمهورية مصر العربية بعد تقديم ما يثبت ان الطالب كان خارج البلاد في جميع فترات اجراء الاختبارات.

إجراءات تنسيق الجامعات الأهلية

• بعد الانتهاء من الاختبارات سيتم حساب مجموع اعتباري للطالب يمثل (70% على مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% على اختبار المعلومات العامة التحصيلية القطاعية + 5% عل اختبار التفكير النقدي).

• ويمكن أن يكون للطالب أكثر من مجموع اعتباري، طبقا لما سجل فيه من قطاعات.

• تلغى رغبة أي طالب لم يحضر الاختبارات، أو الذي يخالف مجموعه في الثانوية العامة أو ما يعادلها الحد الأدنى المعلن من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لجميع القطاعات التعليمية للقبول في الجامعات المصرية الأهلية.

• يرتب الطلاب طبقا للمجموع الاعتباري، ويتم التنسيق بالأسلوب المتعارف عليه، وتحقق له الرغبة الأولى أو الثانية، أو ....، وحتى يتم ترشيحه على الرغبة المناسبة لمجموعة الاعتباري.

• يتم إرسال بريد إلكتروني للطالب الذي يتم ترشيحه للقبول، ليقوم بتسليم أصول شهاداته ومتطلبات القبول لشئون الطلاب في الجامعة المرشح للقبول بها.

• بعد استنفاذ عدد الطلاب المطلوبة، أو استنفاذ رغبات الطالب، سيتم ترتيب الطلاب طبقا لمجمعهم الاعتباري في قائمة انتظار.

• الطالب الذي لم يستوف الحد الأدنى المطلوب للقبول، سيتم إبلاغه برفض ترشيحه في أسرع وقت ممكن.

إجراءات القبول النهائي بالجامعة

• يتم مراجعة اوراق الطالب من خلال ادارة شؤون التعليم والطلاب بالجامعة لمعرفة امكانية قبول كل طالب على الرغبة التي اختارها.

• في حالة مخالفة أوراق الطالب للشروط المعلنة، يلغى ترشيح الطالب، ويكون هناك مكان شاغر في البرنامج المرشح عليه.

• تقدم الجامعات خدمة إضافية في الإرشاد الأكاديمي المبكر وذلك من خلال لقاء مع كل طالب يتم قبوله، للتأكد من قدرته على التوافق مع البرنامج المرشح له.

• يطلب من الطالب تسديد 25% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج المرشح له، ويجرى الكشف الطبي في إحدى المستشفيات والمراكز التي تعلن عنها الجامعة.

• يقوم الطالب باستخراج كارنيه الجامعة، ويصبح طالبا ملتحقا بها.

• يتم عقد اختبار لتحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وبناء على نتيجة الاختبار يكون للجامعة فرض بعض مقررات اللغة الإنجليزية ولا يجوز للطالب الاعتراض على ذلك.

• يقوم الطالب يعد ذلك بمقابلة المرشد الأكاديمي للاتفاق على خطة الدراسة للطالب وتحديد المقررات التي سيقوم بتسجيلها في الفصل الدراسي الأول.

• يقوم الطالب بسداد باقي مصروفات الفصل الدراسي الأول قبل بدء الدراسة بأسبوعين على الأقل ليكون تسجيله بالمقررات قائما.