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محافظ القاهرة يتفقد مجزر البساتين استعدادًا لاستقبال الأضاحي

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محافظ القاهرة يتفقد مجزر البساتين استعدادًا لاستقبال الأضاحي محافظ القاهرة يتفقد مجزر البساتين استعدادًا لاستقبال الأضاحي

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تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وحدة معالجة الصرف الناتج عن مخلفات الذبح بمجزر البساتين وذلك خلال تفقده للمجزر لمتابعة الإستعداد لاستقبال أضاحى المواطنين .

وأكد أن هناك خطة لتطوير مجزر البساتين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن محطة المعالجة تكتسب أهمية كبيرة كونها تتعامل مع مخلفات الذبح غير الصحية وتحويلها إلى مواد صالحة لتسميد التربة .

وأشار د.صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أن مشروع وحدة المعالجة يتكون من وحدة الفلترة التي تفصل المواد المحملة بالمخلفات الحيوانية عن المياه وتمنع وصول المواد الصلبة لخطوط الصرف مرة أخرى تجنباً لانسدادها ويتم استخراج مياه صافية بنسبة تتراوح ما بين ٨٥% إلى ٩٥% يمكن إستخدامها في زراعة المساحات الخضراء الموجودة داخل المجزر كناحية صحية وبيئية وجمالية .

كما يتضمن المشروع حوض الموازنة والذي يحوي بداخله تهوية باستخدام بلاور بقدرة عالية لمنع ترسيب باقي مخلفات وحدة الفلترة في قاع الحوض عن طريق ضخ الهواء لأنابيب طولية، بالإضافة إلى وحدة بيولوجية مكونة من أحواض بها خلاطات لتقليب المياه داخل الأحواض، إلى جانب أحواض لعملية تهوية البيارات والخزان النهائي لإستقبال المياه المعالجة من كافة الأحواض .

و تفقد المحافظ خلال زيارته للمجزر معمل التحاليل المجهز بالأجهزة والأدوات اللازمة لفحص اللحوم في حالة الشك في بعض الأمراض التي قد تؤدي إلى إعدام اللحوم لتأكيد التشخيص مع الفحص الظاهري .

كما تفقد متحف المجزر والذي يتم فيه حفظ الاحشاء المعدمة لتدريب طلبة كليات الطب البيطري لتأهيلهم عملياً .

المصرى اليوم

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