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طوارئ بشواطئ الإسكندرية لاستقبال المصطافين في العيد

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طوارئ بشواطئ الإسكندرية لاستقبال المصطافين في العيد طوارئ بشواطئ الإسكندرية لاستقبال المصطافين في العيد

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بشواطئ الإسكندرية، لاستقبال مواطني وزائري الشواطئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشدداً على جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، لتكثيف حملات الرقابة بشواطئ الإسكندرية على مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات وتوقيع غرامة فورية على المخالفين.

وشدد المحافظ على الإلتزام التام بالاجراءات الإحترازية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من إنتشار ، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطئ وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.

من جانبه؛ أكد اللواء جمال رشاد، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لتكثيف تواجد المفتشين والمراقبين على شواطئ الإسكندرية القطاعين الشرقي والغربي، لافتاً إلى أن تم إصدار عدة تعليمات مشددة لمستأجري الشواطئ، جاءت على رأسها حسن استقبال ومعاملة رواد الشواطئ والتنبيه المشدد على عدم فرض الاكراميات على الرواد سواء من عمال الشماسي أو عمال نظافة دورات المياه، ومنع تداول الشيشة والمشروبات الكحولية على شواطئ الإسكندرية، وتسهيل مهمة مفتشى الإدارة المتواجدين بالشواطئ، والتأكيد على مجانية دورات المياه وغرف خلع الملابس.

واعتمد «رشاد» خطط مرور الإدارة العامة للسياحة على الشواطيء وكافة الكافتيريات والكافيهات الخاضعة لإشراف ورقابة الادارة المركزية للسياحة والمصايف. مع التشديد على حظر إقامة الحفلات طبقا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأهابت محافظة الإسكندرية برواد الشواطئ التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات فور حدوثها وكذلك الالتزام بمواعيد نزول البحر واستخدام أكياس القمامة في وضع القمامة بها حفاظا على نظافة الشواطئ، وعدم إلقاء أي مواد بلاستيكية في الشاطئ وكذلك متابعة نسب إشغال الشواطئ على الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الازدحام خاصة مع الإقبال الكبير المتوقع خلال أيام العيد.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى ٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ و٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ وكذلك موقع الإدارة الرسمي Www.catr.gov.eg

المصرى اليوم

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