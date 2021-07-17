تعليم الشرقية: فتح باب التقدم إلكترونيًا لمدارس المتفوقين STEM بالصف الأول الثانوي

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أعلن رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قيام الوزارة بفتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021 / 2022، بمحافظة الشرقية إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الرابط التالي emis.gov.eg، وذلك بدءاً من الغد الأحد الموافق 18 يوليه الجاري وحتي الأول من شهر أغسطس 2021.

أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إجراء إختبارات القبول ،في خلال الفترة من الأحد الموافق 15 سبتمبر 2021 وحتى الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2020، ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الإختبار ومكان إنعقاد لجنة الإختبار إلكترونياً على الموقع الرسمي للوزارة، بعد إنتهاء فترة التقدم بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار.

أضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه للتعرف على إجراءات وشروط التقدم للإمتحان والفئات المسموح لها والمصروفات، ونظام وموعد عقد الإمتحان والشروط العامة، للتقدم يتم الإطلاع على الصور المرفقة.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيراً إلى أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب، وفتح مجالات جديدة لإكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.