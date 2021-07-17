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انتهاء امتحانات كليات التعلم المدمج بجامعة المنيا

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انتهاء امتحانات كليات التعلم المدمج بجامعة المنيا انتهاء امتحانات كليات التعلم المدمج بجامعة المنيا

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انتهت فعاليات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2020 – 2021، اليوم السبت، بكليات التعلم المدمج جامعة المنيا

وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من مع تيسير وتنظيم دخول الطلاب لأداء الامتحانات، برعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام الدين فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. وتحت إشراف الدكتور عواد فرغل أحمد، مدير المركز ، و الدكتور عصام ابو السباع عثمان ، المنسق لكلية التجارة، أحمد عيد أحمد، أمين المركز ، محمد ربيع علي، رئيس شؤون دارسين

المصرى اليوم

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