رئيس مركز إسنا يتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة

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شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على متابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا برفقة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز وعلى عبدالرازق رئيس مجلس قروى أصفون عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال مشروعات حياة كريمة.

وبدأت الجولة بتفقد الاعمال الجارية بإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى أصفون والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم اكثر من 7 خدمات مختلفة للمواطنين بعد ان تم إزالة مبنى وحدة الشؤون القديم ومبنى الكهرباء.

كما تم تفقد إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بقرية أصفون والجاري العمل بها وتغيير المواسير القديمة الاسبستوس بمواسير PVC، 8 بوصة بطول 5كم، و6 بوصة بطول 1كم بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي سياق متصل، تم تفقد الاعمال الجارية لتطوير كورنيش إسنا وتركيب البلاطات الأرضية بجوار الكمين السياحى.