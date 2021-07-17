أخبار عاجلة

فاوتشي: لقاحات كورونا فعّالة ضد التحوّرات -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة -
فرص الأمطار والمواقع المتأثرة بالغبار في توقعات "الحصيني" لطقس الإثنين -
كوريا الجنوبية تسجّل 1219 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة بمصر -
إندونيسيا تسجل 37284 إصابة و1808 وفيات بكورونا -
كورونا.. البرازيل تقترب من 20 مليون إصابة بالفيروس -
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة -
صحة شمال سيناء تستعد للحملة القومية لشلل الأطفال -
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تودع منافسات الكياك من الدور ربع النهائي -
أولمبياد طوكيو 2020.. إيناس خورشيد تودع منافسات المصارعة من دور الـ16 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رئيس مركز إسنا يتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة

Print
رئيس مركز إسنا يتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة رئيس مركز إسنا يتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على متابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية «حياة كريمة»، وتذليل أي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا برفقة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز وعلى عبدالرازق رئيس مجلس قروى أصفون عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال مشروعات حياة كريمة.

وبدأت الجولة بتفقد الاعمال الجارية بإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى أصفون والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم اكثر من 7 خدمات مختلفة للمواطنين بعد ان تم إزالة مبنى وحدة الشؤون القديم ومبنى الكهرباء.

كما تم تفقد إحلال وتجديد مياه الشرب بقرية أصفون والجاري العمل بها وتغيير المواسير القديمة الاسبستوس بمواسير PVC، 8 بوصة بطول 5كم، و6 بوصة بطول 1كم بإشراف من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي سياق متصل، تم تفقد الاعمال الجارية لتطوير كورنيش إسنا وتركيب البلاطات الأرضية بجوار الكمين السياحى.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه