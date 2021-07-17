مصرع عامل صعقا بالكهرباء في محطة بنزين وإصابة 3 اشقاء في حريق بمنزل ببني سويف

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لقي عامل محطة وقود مصرعه، صعقًا بالكهرباء بمركز ببا جنوب بني سويف، وإصيب 3 أطفال أشقاء في حريق بمنزلهم بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، اليوم السبت، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارُا من مركز شرطة ببا يفيد بمصرع عامل بمحطة وقود صعقًا بالكهرباء، يدعى «مصطفى. م.أ» 19 عام، مقيم مركز ببا، والذي وجه باتخاذ الاجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

كما تلقى مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، بإندلاع حريق في منزل بقرية الميمون بمركز الواسطى ما اسفر عن إصابة 3 أطفال اشقاء بحروق من الدرجة الثانية وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

وتبين نشوب النيران في المنزل إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع إمتداده للمنازل المجاورة.

وتبين أن المصابين هم: رحمه احمد شاكر، 14سنة، وشادى احمد شاكر، 6 سنوات، ومحمد احمد شاكر، 4 سنوات، مصابين بحروق من الدرجة التانية في الوجه والصدر، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية بقسم الحروق.

وكانت محافظة بني سويف قد شهدت حريقين صباح اليوم السبت، داخل محطة للوقود بمركز ناصر، وكافيه بمدينة بني سويف، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريقين ومنتع إمتداد النيران إلى المناطق المجاورة.