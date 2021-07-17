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ضبط 1.6 طن سكر ومكرونة داخل مخزن مواد غذائية دون ترخيص بالشرقية

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ضبط 1.6 طن سكر ومكرونة داخل مخزن مواد غذائية دون ترخيص بالشرقية ضبط 1.6 طن سكر ومكرونة داخل مخزن مواد غذائية دون ترخيص بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن وثلاجات بيع المواد الغذائية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، تمكنت إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة، من تحرير محضر ضد أحد أصحاب مخازن المواد الغذائية بالجملة، لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية ،وتم التحفظ على ١٠٠ربطة سكر معبأ حر زنة الواحدة ١٠كيلو بإجمالي ١طن سكر و٦٠٠ كيلو مكرونه معبأة.

كما قام مسئولي الحملة بتحرير ٤ محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير تقريرين مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، وكذلك تحرير تقريرين مخالفة لعدم مطابقة الخبز للمواصفات والمقاييس التموينية.

المصرى اليوم

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