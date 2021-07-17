قد لا تحميهم.. «CDC» يحذر مرضى نقص المناعة من لقاحات كورونا

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حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة من أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، موضحة أنها ربما تكون غير فعالة بالنسبة لهم.

وفقًا لـ «CNN»، حذرت «CDC» المصابين بنقص المناعة قائلة: «يجب نصح الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بشأن احتمالية انخفاض الاستجابة المناعية للقاحات كورونا لديهم، واتباع تدابير الوقاية الحالية، بما في ذلك ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية، لحماية أنفسهم».

وأوضحت أن مدى سلامة وفعالية والاستفادة من جرعات إضافية من التطعيمات لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة ما زال تحت التقييم.

وقال مسؤول فيدرالي لشبكة CNN إن «مركز السيطرة على الأمراض يبحث بشكل مستمر إمكانية أن يستفيد مرضى نقص المناعة من جرعة إضافية من اللقاح».

واقترحت دراسة أجراها باحثو «جونز هوبكنز» الشهر الماضي أن جرعة إضافية قد تساعد في زيادة مستويات الأجسام المضادة لفيروس كورونا، لبعض متلقي زراعة الأعضاء الذين لم يكن لديهم استجابة كاملة لجرعاتهم الأصلية.

قال مركز السيطرة على الأمراض إن البيانات تشير إلى أن الاستجابة للقاحات قد تنخفض لدى عدة فئات، بما في ذلك الأفراد الذين تعرضوا لعمليات زرع الأعضاء، والأشخاص الذين يتلقون العلاج الكيميائي للسرطان، والأشخاص الذين يعانون من بعض أنواع سرطان الدم، والأشخاص الذين يتلقون غسيل الكلى أو يتناولون بعض الأدوية التي تثبط الجهاز المناعي.

من المقرر أن تناقش اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مسألة إعطاء جرعات إضافية للأفراد الذين يعانون من نقص المناعة خلال اجتماعها في 22 يوليو.