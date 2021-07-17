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مسؤول روسي : الكشف عن منشأ «كورونا» مستحيل .. وعلي الأمريكان أن يلوموا أنفسهم

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مسؤول روسي : الكشف عن منشأ «كورونا» مستحيل .. وعلي الأمريكان أن يلوموا أنفسهم مسؤول روسي : الكشف عن منشأ «كورونا» مستحيل .. وعلي الأمريكان أن يلوموا أنفسهم

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كشف الرئيس السابق لهيئة الرقابة الصحية في روسياغينادي أونيشينكو، إنه من المستحيل إثبات الأصل الاصطناعي لفيروس «كورونا» بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أونيشينكو، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للتعليم والعلوم، بأنه «لا توجد الآن أداة تُلزم الدول بتقديم معلومات حول ما يحدث في المختبرات، لهذا فإن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لم يستبعد نسخة الأصل الاصطناعي لفيروس كورونا».

واضاف إنه من المستحيل إثبات ذلك، نظرًا لأن اتفاقية الأسلحة البيولوجية لا تعمل، وأن الأمريكيين استخدموا حق النقض ضد هذه المعاهدة وانسحبوا منها.

وتابع: يجب أن يقوم الأمريكيون بلوم أنفسهم، فهم يزعمون بأن الصينيين صنعوا فيروسًا اصطناعيًا، لكن هذا لا يمكن إثباته اليوم، لأنه لا توجد أداة دولية تلزم الأطراف بتقديم جميع المعلومات.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريسوس، سبق أن أعلن أن المنظمة تستعد للمرحلة الثانية من دراسة أصل فيروس «كورونا» وتتوقع الشفافية من سلطات الصين مشيرا إلى أن المرحلة الأولى واجهت بعض المشاكل، ولم يستبعد أن يكون انتشار الفيروس التاجي نتيجة «حالة طوارئ في المختبر».

المصرى اليوم

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