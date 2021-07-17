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الغندور يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز

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الغندور يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز الغندور يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز

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أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الأسبق، غضب جماهير النادي الأهلي، وذلك قبل ساعات قليلة من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال افريقيا.

ويأتي ذلك بعدما كتب خالد الغندور، على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«مبروك للنادي الأهلي فوزه ببطولة افريقيا العاشرة بالنسبة له و نتكلم بعد الماتش».

رسالة خالد الغندور، أثارت غضب جماهير النادي الأهلي، قبل ساعات من المباراة الحاسمة، في ظل تساوي حظوظ الأهلي وكايزر تشيفز في التتويج بالبطولة.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز، في التاسعة من مساء اليوم السبت، على مركب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال افريقيا.

المصرى اليوم

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