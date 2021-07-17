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محافظ الأقصر: طلاء واجهات المنازل المحيطة بطريق الكباش الفرعوني ومعبد الكرنك

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محافظ الأقصر: طلاء واجهات المنازل المحيطة بطريق الكباش الفرعوني ومعبد الكرنك محافظ الأقصر: طلاء واجهات المنازل المحيطة بطريق الكباش الفرعوني ومعبد الكرنك

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قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم السبت، بجولة تفقدية لأعمال تطوير طريق المطار وتطوير المبانى وطلاء الواجهات حول معابد الكرنك وطريق الكباش بالأقصر، وذلك طبقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأنهاء أعمال طريق الكباش الفرعونى .

ووجه محافظ الأقصر بسرعة الأنتهاء من الأعمال والحفاظ على الشكل الحضارى للمعبدوالمبانى المتواجدة حوله .

شارك في الجولة العميد طارق لطفي رئيس مدينه الاقصر، مهندس هانى طايع مدير منطقة تعمير الأقصر بالجهاز المركزى للتعمير بوزارة الأسكان، والمهندس اسعد مصطفي مدير المشروعات .

المصرى اليوم

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