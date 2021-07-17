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مطار بورسعيد يستقبل اول رحلة طيران داخلية

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مطار بورسعيد يستقبل اول رحلة طيران داخلية مطار بورسعيد يستقبل اول رحلة طيران داخلية

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استقبل اليوم مطار بورسعيد أول رحلة طيران داخلية تابعة لشركة خدمات البترول قادمة من القاهرة على متنها 50 راكبا ومتجهة برحلة أخرى من مطار بورسعيد إلى مطار شرم الشيخ، حيث يعد مطار بورسعيد من المطارات المصرية الواعدة والذي يخدم محافظات قناة السويس ذات الاهمية السياحية والاقتصادية الكبيرة، حضر الاستقبال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات واللواء هشام الدسوقى مدير المطار .

حيث تم إستقبال الطائرة بتقليد رش المياة على الطائرة والذى يعد تقليد دولى متبع للترحيب بقدوم أول رحلة، وفى اجواء من الإحتفال والفلكلور الشعبي قام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالورود والشيكولاته وتم إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من والحفاظ على صحة الركاب.

وفى هذا الإطار أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى إلى أن إعادة تشغيل مطار بورسعيد سوف يحقق عدة مكاسب اقتصادية واعدة لقطاع الطيران وذلك بسبب الموقع الجغرافي المتميز للمطار حيث يخدم أبناء بورسعيد ومنطقة قناة السويس ودمياط بالإضافة إلى المساهمة في دفع عجلة الاستثمار بمحور قناة السويس التي تعد من أهم المراكز التجارية بمنطقة الشرق الاوسط وأفريقيا.

وأضاف أن وزارة الطيران المدنى تضع على رأس أولوياتها وفقا لتوجيهات المصرية تنشيط السياحة الداخلية والخارجية .

وأشار إلى أن وزارة الطيران المدنى تعمل على تقديم الدعم للشركات المصرية الخاصه وتقوم على تذليل كافة المعوقات والصعوبات .

ومن المقرر تسيير رحلات جوية داخلية من مطار بورسعيد إلى كل من شرم الشيخ وطابا ومرسي علم وأوروبا الشرقية .

المصرى اليوم

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