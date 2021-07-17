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لجان دورية لرصد وإيقاف محاولات البناء العشوائي في الشرقية

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لجان دورية لرصد وإيقاف محاولات البناء العشوائي في الشرقية لجان دورية لرصد وإيقاف محاولات البناء العشوائي في الشرقية

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعدلية بفك شدة خشبية لأعمدة مجهزة لإستكمال بناء أدوار بالمخالفة لـ ٤ حالات تعدي بقرية العدلية وميت حمل بمساحة إجمالية ٣٨٠ متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو حماد ، بإزالة شدة خشبية للدور الثاني علوى بدون ترخيص علي مساحة ١٠٠متر بنطاق الوحدة المحلية بطويحر، كما تمكن مسئولي الوحدة المحلية بطويحر بقرية الحطايبة، من إزالة سور بالطوب الدبش بمساحة ٦٠ متر طولي ، وتم إزالته في المهد وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصالحية، بتنفيذ إزالة بناحية العساكرة التابعة للوحدة المحلية بالصالحية القديمة على مساحة ١٦٠ م، عبارة عن حفر قواعد وصب أعمدة خرسانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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