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طلاب الثانوية العامة في الوادي الجديد : امتحان الكيمياء أسهل من اللغة العربية

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طلاب الثانوية العامة في الوادي الجديد : امتحان الكيمياء أسهل من اللغة العربية طلاب الثانوية العامة في الوادي الجديد : امتحان الكيمياء أسهل من اللغة العربية

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أكد عدد كبير من طلاب المجموعة العلمية للثانوية العامة في الوادي الجديد، سهولة امتحان مادة الكيمياء، اليوم، بالرغم من حاجة الإجابة على كافة الأسئلة ومراجعتها إلى وقت إضافى. ووصف الطلاب امتحان مادة الكيمياء بأنه جاء أسهل من امتحان اللغة العربية.

وقال الدكتورجمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، إن لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021، استقبلت طلاب المجموعة العلمية لآداء امتحان مادة الكيمياء، حيث تستمر الإمتحانات حتى غدا الأحد وفقا للجداول المعلنة، يعقبها إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستأنف أعمال الإمتحانات السبت 24 يوليو.

وأشار إلى أن اللجان تشهد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة ، حفاظا على سلامة الطلاب وجميع القائمين على الامتحانات، ويتم إجراء متابعة يومية من خلال غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم المنعقدة والتواصل المستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية بكل مركزمن خلال برنامج سكايب لمتابعة سير منظومة العمل، وتذليل أي عقبات حال حدوثها على الفور، لافتا إلى تضافر كافة الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كافة الجهات المعنية من أجل سير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن أي قلق أو توتر.

المصرى اليوم

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