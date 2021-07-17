«ضاحي»: الاحتفاظ بقيمة أرض مستشفى المهندسين لصالح الأجيال القادمة

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أكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أن إنشاء شركة «المهندس الوطني للتنمية المستدامة»، يمكن من خلالها المشاركة في المشاريع الاستثمارية الكبرى بالدولة لصالح صندوق المعاشات، جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لهيئة مكتب النقابة، مع المكتب الفني ومجموعة عمل المستشفى.

وطالب «ضاحي»، بأنه في حالة دخول مستثمر يتم التفاوض معه سواء بنظام B.O.T، أو بنظام المشاركة حسب نسبة كل طرف، مشيرا إلى أن الغرض من إعداد دراسة جدوى للمستشفى هو دراسة الهيكل التمويلي والعائد الاستثماري والأسلوب الأمثل لدعوة المستثمرين بعد إعداد T.O.R، كما انه تم الاحتفاظ بقيمة الأرض للأجيال القادمة للاستفادة من القيمة التصاعدية لها.