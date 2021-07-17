أخبار عاجلة

صحة شمال سيناء تستعد للحملة القومية لشلل الأطفال -
أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تودع منافسات الكياك من الدور ربع النهائي -
أولمبياد طوكيو 2020.. إيناس خورشيد تودع منافسات المصارعة من دور الـ16 -
المطربة سمر تتعرض لحادث مروع.. أصيبت بكسر في الذراع وشرخ بالظهر -
هاني شاكر يطمئن جمهوره بحفل كامل العدد بدار الأوبرا المصرية -
تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة في شمال سيناء -
بسبب حمو بيكا.. غضب على السوشيال ميديا من أشرف عبدالباقي -
«إنتر ميلان» يدرس عرض «لاوتارو مارتينيز» للبيع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«ضاحي»: الاحتفاظ بقيمة أرض مستشفى المهندسين لصالح الأجيال القادمة

Print
«ضاحي»: الاحتفاظ بقيمة أرض مستشفى المهندسين لصالح الأجيال القادمة «ضاحي»: الاحتفاظ بقيمة أرض مستشفى المهندسين لصالح الأجيال القادمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أن إنشاء شركة «المهندس الوطني للتنمية المستدامة»، يمكن من خلالها المشاركة في المشاريع الاستثمارية الكبرى بالدولة لصالح صندوق المعاشات، جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لهيئة مكتب النقابة، مع المكتب الفني ومجموعة عمل المستشفى.

وطالب «ضاحي»، بأنه في حالة دخول مستثمر يتم التفاوض معه سواء بنظام B.O.T، أو بنظام المشاركة حسب نسبة كل طرف، مشيرا إلى أن الغرض من إعداد دراسة جدوى للمستشفى هو دراسة الهيكل التمويلي والعائد الاستثماري والأسلوب الأمثل لدعوة المستثمرين بعد إعداد T.O.R، كما انه تم الاحتفاظ بقيمة الأرض للأجيال القادمة للاستفادة من القيمة التصاعدية لها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صحة شمال سيناء تستعد للحملة القومية لشلل الأطفال

صحة شمال سيناء تستعد للحملة القومية لشلل الأطفال

أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تودع منافسات الكياك من الدور ربع النهائي

أولمبياد طوكيو 2020.. سما فاروق تودع منافسات الكياك من الدور ربع النهائي

أولمبياد طوكيو 2020.. إيناس خورشيد تودع منافسات المصارعة من دور الـ16

أولمبياد طوكيو 2020.. إيناس خورشيد تودع منافسات المصارعة من دور الـ16

المطربة سمر تتعرض لحادث مروع.. أصيبت بكسر في الذراع وشرخ بالظهر

المطربة سمر تتعرض لحادث مروع.. أصيبت بكسر في الذراع وشرخ بالظهر