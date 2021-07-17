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وزير الزراعة: طوارئ لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة ضخ الأسمدة للموسم الصيفي خلال إجازة العيد

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وزير الزراعة: طوارئ لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة ضخ الأسمدة للموسم الصيفي خلال إجازة العيد وزير الزراعة: طوارئ لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة ضخ الأسمدة للموسم الصيفي خلال إجازة العيد

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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بمنع التعدي تمامًا على الأراضي الزراعية، وقال أنه بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك سوف يتم رفع درجة الاستعداد القصوى للتصدى لأي محاولات تعدى مع الإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية طبقًا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن.

ووجه «القصير» قطاع الخدمات الزراعية والمديريات والتعاونيات بمتابعة استمرار شحن الأسمدة من الشركات حتى وصولها للمحافظات وعدم التخلى عن أى حصة ومتابعة ورصد أى اختراقات أو قصور مع اتخاذ اللازم فورًا.

وكلف وزير الزراعة ، هيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بزيادة حملات التفتيش والمراقبة لرصد أى حالات تداول لحوم أو دواجن وأسماك غير صالحة حفاظًا على حياة المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق مع المحليات بشأن المجازر وجاهزيتها لذبح الأضاحى بالمجان خلال عيد الأضحى المبارك لمنع الذبح في الشوارع لحماية البيئة من التلوث وأن يكون هناك تنسيق دائم ويومى مع المحافظات للتصرف فى مخلفات الأضاحي بأسلوب لايؤثر على البيئة.

وطالب «القصير» جميع رؤساء الهيئات والقطاعات بمتابعة نطاق الاعمال التى تخصه والتصرف حسبما يقتضيه صالح العمل، مؤكدًا على استمرار العمل خلال الإجازة في معامل تحليل المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني وكذلك في الحجر الزراعى والبيطرى لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات السلع الاستراتيجية.

وشدد وزير الزراعة على المسئولين عن الحدائق التابعة للوزارة بالألتزام بقرارات مجلس الوزراء وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية الزائرين والعاملين من ومنع الازدحام وارتداء الكمامات، مؤكدًا ‏أن خدمة الخط الساخن تعمل طوال فترة الأجازة لتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 و 19561.

المصرى اليوم

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