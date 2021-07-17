الكورى مينسيو لى يتصدر منافسات السباحة بنهائي فردي الناشئين ببطولة العالم للخماسي الحديث

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تصدر الكورى مينسيو لى منافسات السباحة في نهائي فردي الناشئين ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

تقدم مينسيو لى للمركز الاول بعد حصوله على رصيد 318 نقطة وزمن قدره 1:56.30 دقيقة، وجاء الفرنسى ماتيو روشيه في المركز الثاني برصيد 317 نقطة وزمن قدره 1:56.85 دقيقة، أما الأيطالى جورجيو مالان في المركز الثالث برصيد 316 نقطة وزمن قدره 1:57.40 دقيقة.

احتل احمد الجندى لاعب منتخب مصر المركز الرابع برصيد 316 نقطة وزمن قدره 1:57.46 دقيقة، بينما جاء مهند طارق لاعب المنتخب المصرى في المركز 16 برصيد 306 نقطة وزمن قدره 2:2.30، أما نور الدين كريم لاعب المنتخب المصرى فجاء في المركز ال 27 برصيد 299 وزمن قدره 2:5.61 دقيقة.

وتقام بعد قليل منافسات السلاح ويليها منافسات السلاح الإضافية في تمام الرابعة، ثم تقام أيضاً منافسات الفروسية في تمام السادسة مساء وتختتم منافسات اليوم بالليزر رن في الثامنة مساء.

يشارك في منافسات اليوم 36 لاعب من 16 دولة وهم: بيلاروسيا والتشيك وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وكوريا الجنوبية وليتوانيا والمكسيك وبولندا وروسيا والبرازيل والسويد وتركيا وأوكرانيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبدالعزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبدالرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.