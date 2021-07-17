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التضامن: مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير 4 آلاف قرية في 175 مركزًا خلال 3 سنوات

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التضامن: مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير 4 آلاف قرية في 175 مركزًا خلال 3 سنوات التضامن: مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير 4 آلاف قرية في 175 مركزًا خلال 3 سنوات

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قالت الدكتورة إيمان حلمي، معاون وزير التضامن الاجتماعي للشئون الاقتصادية والشمول المالي، إن الملامح الرئيسية لمبادرة حياة كريمة تتضمن استهداف أكثر من 4 آلاف قرية في 175 مركز على مدار 3 سنوات بتدخلات خاصة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت في تصريحاتها تعليقا على إطلاق المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، أن المرحلة الحالية من المبادرة تشمل ما يزيد على 1400 قرية، مشددة على أن دور وزارة التضامن الاجتماعي يقوم على الاستثمار في البشر ببناء الإنسان منذ الطفولة المبكرة وحتى سن المعاش، مع الاهتمام بالمتسربين من التعليم وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمات الأسرة والطفولة، وسيتم في ذلك العمل على تطوير 3 آلاف حضانة على مستوى جميع القرى المستهدفة ومراقبة التغذية بها والاكتشاف المبكر للإعاقة وصعوبات التعلم، مع استهداف بناء 5 آلاف فصل محو أمية.

وأوضحت معاون وزير التضامن الاجتماعي للشئون الاقتصادية والشمول المالي أنه لم يتم اغفال الشق الاقتصادي باستهداف خلق فرص عمل للسيدات والشباب في سن العمل والتشجيع على إقامة المشروعات الإنتاجية، وكذلك تهتم الوزارة بالتوعية المجتمعية من خلال محاربة بعض السلوكيات الخاطئة بالعمل على مكافحة المخدرات ومناهضة ختان الإناث والهجرة غير الشرعية.

المصرى اليوم

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