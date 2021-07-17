ريم العدل تكشف تفاصيل تصميم أزياء شريهان في مسرحية «كوكو شانيل»

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كشفت مصممة الأزياء ريم العدل عن تفاصيل مهمة تصميم أزياء المسرحية الاستعراضية المنتظرة «كوكو شانيل» للنجمة شريهان التي ستُعرض على منصة شاهد ابتداءً من 20 يوليو.

ريم العدل

ورغم المسيرة الثرية التي تمتلكها ريم العدل في تصميم الأزياء للسينما والتلفزيون، فهذه هي المرة الأولى التي تصمم فيها للمسرح، وعن ذلك قالت في تصريحات لها: «أنا لم أصدق ذلك، هذا أول عمل مسرحي أصمم الأزياء الخاصة به، وسعيدة بالمشاركة في عمل تقدمه الأسطورة شريهان، عن الأسطورة كوكو شانيل».وأشارت «ريم» إلى إنها صممت أزياء الممثلين والراقصين في المسرحية، وفستانين فقط من فساتين النجمة شريهان، التي احتاجت تصميماً خاصاً لأسباب درامية ستكون واضحة عند عرض المسرحية.وأضافت: «كانت تجربة مثيرة استمتعت بها، واستفدت منها كثيراً، خاصة من الملاحظات التي كانت تقدمها لي شريهان طوال الوقت، قي اختيار التصميمات والمادة الخام المناسبة لأزياء المسرح الاستعراضي، فهي تمتلك خبرة مسرحية تفوق الجميع، أحببت التجربة، وأتمنى أن يتكرر هذا التعاون مرات أخرى».ويشارك في المسرحية الاستعراضية «كوكو شانيل» فريق عمل احترافي، فهي من إخراج هادي الباجوري، وتصوير أحمد المرسي، وديكور محمد عطية، ومونتاج أحمد حافظ، وتصميم رقصات هاني أباظة، وموسيقى فهد.