تباين ردود فعل طلاب العلمي حول امتحان الكيمياء بلجان مدارس الأقصر

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تباينت ردود أفعال طلاب العلمي بالثانوية العامة حول امتحان الكيمياء، حيث اشتكى عدد كبير من الطلاب من طول المادة، وعدم مناسبتها للوقت، مؤكدين أن الامتحان لم يراعى الوقت وجاءت أغلب أسئلته طويلة وتحتاج لمجهود كبير لحلها بجانب أن الامتحان اليوم خاطب الطالب المتوسط، فيما أكد عدد آخر ان هناك 25 نقطة خاطبت المستوى المتوسط للطلاب، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية المشددة، والتفتيش الذاتى للطالبات والطلاب على البوابات وسحب الهواتف المحمولة وسحب أي وسيلة من وسائل الغش باللجان.

وقال الطالب على عثمان، إن امتحان الكيمياء اليوم شمل العديد من النقاط الصعبة والتى تحتاج وقت أطول للوصول للحلول المطلوبة موضحا أن هناك نحو 25 نقطة راعت الطالب المتوسط ، فيما جاءت باقى الاختيارات محيرة، مع عدم التأكد من الاجابات التي دونها.

بينما أكدت الطالبة نورا حسن، أن «وقت الامتحان غير كاف وجاءت أغلب نقاطه في قمة الصعوبة، وغير مفهومة كما ان الامتحان تضمن عدد كبير من التقاط البعيدة عن المنهج الدراسي والنماذج والاختبارات التي تدربنا عليها»، مؤكدة أن «الوقت لم يسعفنا للتفكير للوصول للإجابات».

فيما اشتكى عدد من أولياء الأمور اثناء مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، قبيل دخول المدارس، من اجراءات التفتيش المشددة، مؤكدين أن ذلك يزيد الطلاب توترا عند دخول اللجان، مطالبين بالرأفة في التعامل مع الطلاب.

بينما أعلن محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، انه يتم متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية وذلك لرصد الشكاوى اولا بأول والتعامل الفورى معها ،مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية تتابع جميع اللجان وترصد كافة الامور لرفعها لغرفة عمليات الوزارة، ولم تتلقى أي شكاوى حول امتحان الكيمياء.