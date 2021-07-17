★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

خطفت الفنانة روبي الأنظار بإطلالتها من حفلها الغنائي، أمس الجمعة، بالساحل الشمالي بعد إثارتها غضب الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من الحفل.

وارتدت الفنانة فستان أبيض، وخلال الحفل قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها مثل «قلبي بلاستيك»، وهي آخر أغانيها المنفردة، والتي أطلقتها منذ أشهر، كما غنت أغنيتها التي تسبقها مُباشرة وهي «حتة تانية».

ثم استكملت الحفل بأغاني لها طرحتها منذ سنوات من بينها: «ليه بيداري كده، أنت عارف ليه، يا رموش».

ونشرت الفنانة لقطات مُصورة من حفلها الغنائي، منذ قليل، عبر صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»، أثناء غنائها «في حتة تانية».

فيما التزم الحضور بالحفل بشروطها، التي وضعتها بالاتفاق مع منظمو حفلها الغنائي، والتي نصت على عدة نقاط متتالية:

- ألا يقل العمر عن 25 عاما.

- للمرتبطين فقط.

- جميع الحجوزات تخضع لاختيار الباب.

- لا يسمح باستخدام العنف.

- ارتداء ملابس بيضاء.

- لا يسمح بارتداء الـ«هوت شورت» أو الملابس الرياضية.

- يسمح بارتداء التربون.

- تفتح الأبواب عند العاشرة مساء.

وتسبب إحدى الشروط في غضب النساء، وهو السماح بالسيدات والفتيات بارتداء «التربون» ما ترجمه البعض على أنه ممنوع دخول المحجبات، لذا خرجت روبي تنفي تلك الأقاويل قبل الحفل، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك» قائلة: «مساء الخير.. في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب القواعد لم يقصد إن الدخول مسموح للتربونات فقط».

وأضافت روبي : «المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون باعتباره إنه حجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط، وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع.. لا يمكن منع أي محجبة من الدخول.. ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أغني وشكرًا».