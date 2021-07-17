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محافظ الشرقية يأمر بإزالة شوادر بيع اللحوم المخالفة علي طريق بلبيس الزقازيق

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، بإزالة شوادر بيع اللحوم المخالفة والمتعدي أصحابها علي حرم طريق بلبيس الزقازيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال مروره بشوارع المدينة للإطمئنان على إنتظام أعمال النظافة ورفع الإشغالات، وإلتزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، حيث تلاحظ له انتشار شوادر بيع اللحوم وتعدي أصحابها على حرم الطريق ،وقيامهم بعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، والإقدام على أعمال الذبح خارج المجازر المعتمدة بالمخالفة للقانون.

أكد المحافظ الشرقية أنه تقرر فتح المجاز بنطاق المحافظة لإستقبال الأضاحي بالمجان خلال أيام العيد ، وتشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع وتوقيع غرامات كبيرة على المواطنين ،وذلك طبقاً لأحكام القانون المنظمة في هذا الشأن.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء،بالتنسيق مع مدير مديرية الطب البيطري، للمرور على المجازر والتأكد من جاهزيتها لإستقبال أضاحي المواطنين خلال إجازة العيد، مع التشديد على مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة ،والإستمرار في إجراء اعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية ونقل المخلفات الناتجة من المجزر وأعمال الذبح يومياً، والتخلص الآمن منها حفاظاً على البيئة ومنعاً للتلوث.

المصرى اليوم

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