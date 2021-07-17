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تعرب عن قلقها من تدهور الأوضاع في لبنان عقب اعتذار الحريري

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روسيا تعرب عن قلقها من تدهور الأوضاع في لبنان عقب اعتذار الحريري تعرب عن قلقها من تدهور الأوضاع في لبنان عقب اعتذار الحريري

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أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن قلقها من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، في أعقاب استقالة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وأضافت زاخاروفا، منذ الموافقة على ترشيحه في أكتوبر الماضي، لم تتمكن القوى السياسية اللبنانية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل مجلس الوزراء، ويثير القلق كون الوضع الاجتماعي- الاقتصادي الصعب في البلاد، قد ازداد سوءا خلال هذه الفترة.

ولفتت إلى أن موسكو تعتبر العمل المستقر والفعال لجميع فروع السلطة ومؤسسات الدولة في لبنان، بمثابة ضمانة ترسيخ السيادة الوطنية ووحدة أراضي البلاد.

ودعت المسؤولة الروسية اللبنانيين أنفسهم بحل جميع القضايا المستعصية الموجودة في جدول الأعمال السياسي الداخلي وذلك ضمن المجال القانوني، من خلال حوار يتم خلاله التوصل إلى توافق وطني واسع، دون تدخل خارجي.

وأعربت عن أملها بالتوصل إلى ترشيح رئيس حكومة جديد بعد المشاورات بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري.

المصرى اليوم

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