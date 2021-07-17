سوق انتقالات ميلان: مهمة كبيرة لـ«مالديني» قبل بداية موسم استثنائي

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شهر تقريبًا يفصلنا عن بداية الموسم الجديد في الكرة الإيطالية، ولا يزال نادي أي سي ميلان يتحضر لموسم استثنائي خلال السنوات الأخيرة، مع عودة الفريق للمشاركة بدوري أبطال أوروبا بعد غياب 7 سنوات.

وخسر ميلان لاعبين من العيار الثقيل مع نهائي يونيو الماضي، وهما الحارس جيانلويجي دوناروما وصانع الألعاب التركي هاكان تشالهان أوغلو، لذلك كان على النادي التحرك بقوة في سوق الإنتقالات الحالي لتعويض الخسائر التي طالت عناصر اساسية في الفريق.

التعويض الأول كان انتداب مايك مايجنان، حارس مرمى ليل بطل الدوري الفرنسي، مقابل 13 مليون يورو، لتعويض رحيل حارس إيطاليا الأول، دوناروما، الذي وقع كلاعب حر مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

الخطوة الثانية كانت تحويل بعض الإعارات الناجحة إلى شراء نهائي، وتمثل ذلك في صفقتي ضم مدافع تشيلسي، فيكايو توموري، ولاعب وسط بريشيا، ساندرو تونالي، حيث دفع ميلان ما يزيد عن 35 مليون يورو كمبلغ اجمالي لإنتداب اللاعبين بشكل نهائي بعد إعارة ناجحة لهما مع الفريق خلال الموسم المنصرم.

ولن يتوقف ميلان عند هذا الحد، فالفريق في طريقه لإتمام صفقة ضم المهاجم المخضرم أولفييه جيرو قادمًا من تشيلسي، ليعزز من الشق الهجومي الفريق بعنصر خبير حقق ألقاب دوري الأبطال والدوري الأوروبي (مع تشيلسي) بجانب تحقيقه لقب كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي.

وسيكون السنغالي فودي بالو توريه هو الأخر في طريقه لتعزيز صفوف ميلان، حيث سافر الظهير الأيسر بالفعل إلى إيطاليا لإكمال عملية انتقاله من موناكو إلى الروسونيري ليكون تدعيم دفاعي مهم للفريق الذي سينافس في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم.

وأقترب العملاق الإيطالي من استعادة الجناح الإسباني الشاب إبراهيم دياز على سبيل الإعارة لموسم ثاني على التوالي من ريال مدريد.

ومع الإقتراب من اتمام هذه الصفقات الثلاث، لن يتوقف سعي المدير الفني للفريق، باولو مالديني، المسؤول الأول عن الصفقات لفريق المدرب ستيفانو بيولي، مع ارتباط ميلان بإبرام صفقات اخرى مع لاعبين مثل المهاجم البرازيلي الواعد، كايو جورج، والذي ينتهي عقده مع سانتوس في نهاية العام الحالي، ويسعى ميلان لإنتداب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا.

وسيحاول النادي عقد صفقة كبرى بضم لاعب الوسط المهاجم الكرواتي، نيكولا فلاسيتش، مع تمسك ناديه الروسي، سيسكا موسكو، بمبلغ 30 مليون يورو للتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.