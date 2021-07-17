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ضبط 23 مخالفة لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية في المنيا

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ضبط 23 مخالفة لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية في المنيا ضبط 23 مخالفة لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية في المنيا

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية وعلى منافذ البيع وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، بجميع مراكز المحافظة، وذلك لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة الغذاء المعروض للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فرق مراقبة الأغذية تمكنت من تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية، في الفترة من 10 -15 يوليو الجاري، حيث تم المرور على 70 منشأة غذائية وتم تحرير 23 مخالفة للمنشآت، حيث تنوعت المحاضر بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية، مؤكداً على الاستمرار في تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمرة.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي أنه تم إعدام 200 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 43 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

المصرى اليوم

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