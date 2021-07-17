ردود فعل طلاب الثانوية العامة اليوم .. «الكيمياء» شامل المنهج كله وبحاجة لوقت (صور)

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أكد عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي في محافظة البحيرة أن امتحان الثانوية العامة في مادة الكيمياء مستوي الطالب المتوسط وشامل كامل المنهج، ويوجد به جزئيات لقياس أداء الطالب المتميز.

وأوضح عدد من طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية أن عدد أسئلة مادة الكيمياء بلغ 50 سؤالاً، وأن الامتحان كان بحاجة إلى وقت أطول، وأنه كان به بعض «التريكات».

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، خلال الدخول والخروج، وتم فحص الطلاب أثناء الدخول وارتداء الكمامات في كافة لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة البحيرة.

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