٣٢٩ مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى في الوادي الجديد

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قال الدكتور محمود جاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادى الجديد، إن المديرية حددت 329 مسجداً بمدن وقرى المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث تم مراعاة اختيار المساجد ذات المساحات الكبيرة، بالإضافة إلى تعقيم هذه المساجد في إطار اعمال التعقيم المستمرة للمساجد، مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا وحماية المصلين.

وأضاف جاهين، أن المديرية وإدارات الأوقاف وضعت خطة توزيع الأئمة والخطباء على تلك المساجد التي حددت لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والتشديد على إرتداء الكمامات واصطحاب كل فرد سجادة الصلاة الخاصة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المصلين وجميعها إجراءات إحترازية تساهم في الحفاظ على الصحة العامة، بجانب الإلتزام بموعد التكبيرات والخطبة.

وأشار إلى أن مساجد المحافظة تشهد التزاماً من جانب المصلين في جميع الأوقات وصلاة الجمعة تشهد التزام من جانب المصلين بالكمامة وسجادة الصلاة الخاصة وكافة الإجراءات الإحترازية، وكذلك إلتزام الأئمة والخطباء بموعد الخطبة .