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الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي 2021 .. موسيماني يحدد 5 لاعبين لتسديد ركلات الترجيح

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استقر المدير الفني للنادي الأهلي على أسماء 5 لاعبين لتسديد ضربات الترجيح في حالة التعادل مع نادي كايزر تشيفز في نهائي دور أبطال افريقيا التي تقام اليوم السبت في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على استاد محمد الخامس بدولة المغرب وهم:

1- على معلول

2- بدر بانون

3- محمد مجدي قفشة

4- عمرو السولية

5- محمد الشريف

وكشفت مصادر مقربة من الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني،على الدفع في مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في حراسة المرمي محمد الشناوى، وفي الدفاع أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق، وفي الوسط عمرو السولية وديانج وحمدي فتحي، وتم الاستقرار على حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف في الهجوم.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا .. التشكيل والقنوات الناقلة و معلق المباراة - صورة أرشيفية

في الوقت الذي يتساءل جمهور النادي الاهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، عن القيمة التسويقية لاعبو بالأهلي بمقارنة بلاعبو فريق كايزر تشيفز قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

النادي الأهلي يتفوق في القيمة التسويقية بشكل كبير ببطل كايزر تشيفز جنوب إفريقيا بعد أن تخطى الأهلي 27 مليون يورو، بمقارنة بنادي كايزر تشيفز فان القيمة التسوقيه للاعبه تصل 15 مليون يورو فقط.

وأقرأ أيضًا : بث مباشر مشاهد مباراة الأهلي وكايزر تشيفزو على 4 قنوات مفتوحة

المصرى اليوم

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