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«أمهات »: تباين في الآراء حول مستوى امتحان الكيمياء للثانوية العامة

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«أمهات مصر»: تباين في الآراء حول مستوى امتحان الكيمياء للثانوية العامة «أمهات »: تباين في الآراء حول مستوى امتحان الكيمياء للثانوية العامة

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عبر طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة عن غضبهم من صعوبة امتحان الكيمياء، مؤكدين أن الامتحان صعب وطويل ويحتاج وقت أطول للإجابة وفي مستوي الطالب المتميز.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن الاتحاد رصد مستوى امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في أغلب المحافظات.

وأضافت، في تصريحات صحفية، إن هناك تباين في الآراء حول مستوى الامتحان بين المتوسط والصعب، حيث أكد عدد من أولياء أمور الطلاب أن الامتحان صعب في أغلب الأسئلة ويحتاح لوقت كبير، وبعض الأسئلة تعقيدية، بحسب قولهم.

بينما ذكر أولياء أمور آخرين أن الإمتحان في مستوى الطالب المتوسط ولكن به بعض الأسئلة الصعبة خاصة الجزء الخاص بالعضوية وتحتاج لوقت كبير أكثر من المخصص للإمتحان.

المصرى اليوم

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