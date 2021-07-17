وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة

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بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، السبت، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة مرور ٦٩ عاماً على ذكري ثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وقال «شعراوي»، في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة مرور ٦٩ عاماً عاماً على ذكري ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، والتي وقف فيها شعب مصر العظيم بمشاعر وطنية صادقة مع أبناء القوات المسلحة من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

وأضاف الوزير: متمنياً من المولي عز وجل ان يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وشعب مصر العظيم وأبناءه البواسل من القوات المسلحة بالتقدم والازدهار، وأن يتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة كل ما تصبوا اليه من أمال في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مزيد من التوفيق والرفعة.