مدير «تعليم المنيا»: حصول طلاب الثانوية العامة علي إجازة حتى نهاية الأسبوع

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أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، حصول طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي على اجازة، من أداء الامتحانات حتى نهاية الاسبوع، تزامنا مع احتفالات عيد الاضحي المبارك .

وقال «الرشيدي» في تصريحات صحفية، تستأنف الامتحانات وفقا للجدول المعلن والمعتمد من وزارة التربية والتعليم السبت المقبل، بامتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بقسميها العلوم والرياضية .

يذكر ان محافظة المنيا، تضم 86 لجنة عامة، خصصت ل 34524 طالب وطالبة، بينهم 20779 علمي، و13745 أدبي، داخل 9 مراكز من العدوه شمالا حتى دير مواس جنوبا.