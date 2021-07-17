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«افريقية النواب»: ستساهم في خفض الأسعار في جمهورية جنوب السودان

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«افريقية النواب»: مصر ستساهم في خفض الأسعار في جمهورية جنوب السودان «افريقية النواب»: ستساهم في خفض الأسعار في جمهورية جنوب السودان

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قال النائب رزق جالى نصر الله وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، إن المعرض الذي جرى افتتاحه في عاصمة جنوب السودان سيساهم في انخفاض الأسعار في جوبا.

و اشار «جالى» إلى تصريحات ديو ماثوك دينج، وزير الاستثمار بجنوب السودان التي أكد فيها أن معرض صنع في يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب السودان، سيساهم في خفض الأسعار.

و اكد «جالى» على ان هذه التصريحات دليل قاطع وشهادة من وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان بنجاح مصر في مواجهة ظاهرة ارتفاع السلع بجنوب السودان.

وأضاف في بيان له اليوم السبت ان تأكيد وزير الاستثمار بجنوب السودان أن معرض صنع في مصر سيساهم في تعريف المستهلك الجنوب سودانى بالمنتجات المصرية وأن من أهداف المعرض أيضا أن الصناعة المصرية تصنع في جوبا، امر هام وحيوى.

و تابع «جالى» ان جنبو السودان تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية في البتروكيماويات والإلكترونيات والصناعات الغذائية والتى سيتم تصنيعها في جوبا وتكون بعد ذلك صناعة محلية.

وأشار وكيل «افريقية النواب» إلى تأكيد وزير الاستثمار بجنوب السودان بأن معرض صنع في مصر سيلقى إقبالا كبيرا من المواطنين في جنوب السودان معتبراً استئذان الوزير الجنوب سودانى من وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع وكل العارضين في المعارض أن يبقوأ في جوبا بجنوب السودان بمثابة دليل قاطع على جودة المنتجات المصرية.

المصرى اليوم

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